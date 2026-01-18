Lecce, Pierotti: "Abbiamo lavorato tanto su questa partita”

Santiago Pierotti, esterno del Lecce, ha parlato a DAZN prima della sfida di San Siro contro il Milan. Le sue parole:

La preparazione alla partita: “Siamo stati 3 giorni qua al nord, abbiamo lavorato tanto, sempre fa bene questa cosa alla squadra, abbiamo lavorato tanto su questa patita”.

Il possibile ruolo di terzino: “Non è la mia posizione, non ci ho ancora giocato in campionato ma se il mister ha bisogno ci gioco senza problemi”.