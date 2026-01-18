Lecce, Pierotti: "Abbiamo lavorato tanto su questa partita”
MilanNews.it
Santiago Pierotti, esterno del Lecce, ha parlato a DAZN prima della sfida di San Siro contro il Milan. Le sue parole:
La preparazione alla partita: “Siamo stati 3 giorni qua al nord, abbiamo lavorato tanto, sempre fa bene questa cosa alla squadra, abbiamo lavorato tanto su questa patita”.
Il possibile ruolo di terzino: “Non è la mia posizione, non ci ho ancora giocato in campionato ma se il mister ha bisogno ci gioco senza problemi”.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
