Lesione di medio grado al bicipite per Cabal: salterà il Milan

Sui propri canali ufficiali la Juventus ha reso noto i risultati degli esami strumentali ai quali è stato sottoposto questa mattina presso il JMedical Juan David Cabal, difensore uscito intorno al 15esimo minuto della sfida di Champions contro il Villarreal per un infortunio che lo costringerà a saltare la sfida di domenica contro il Milan (e non solo). Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero:

"Juan Cabal, uscito durante il primo tempo della partita di Champions League di mercoledì sera contro il Villareal, questa mattina è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero".