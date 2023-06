Lukaku, no al trasferimento in Arabia: vuole l'Inter e lo ha ribadito al Chelsea

MilanNews.it

Non sarà in Medio Oriente il futuro del belga Romelu Lukaku: stando al quotidiano d'Oltremanica Telegraph, infatti, il centravanti ha detto no ad un eventuale trasferimento in Arabia Saudita, ma soprattutto riferisce di quanto lo stesso giocatore sia infastidito dal fatto che il Chelsea non abbia ancora approvato un altro trasferimento all'Inter di Simone Inzaghi.