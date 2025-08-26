Prosegue la preparazione del Lecce in vista della sfida di venerdì contro il Milan

La preparazione dei giallorossi in vista della gara di venerdì sera con il Milan è proseguita oggi pomeriggio con una sessione di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA. 

Assenti Jean e Marchwiński, a riposo Pierret. 

Per la giornata di domani mister Di Francesco ha fissato un allenamento, sempre nel pomeriggio, ad Acaya.