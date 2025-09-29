Marino durissimo: "De Bruyne il problema del Napoli. Anche Domizzi segnava i rigori"

Pierpaolo Marino, dirigente sportivo che per una parte significativa della sua carriera ha lavorato per il Napoli, è intervenuto durante la trasmissione "Il Bello del Calcio", programma nel palinsesto della televisione locale TeleVomero. Nel suo intervento il direttore Marino non ha risparmiato da aspre critiche il fiore all'occhiello del mercato estivo partenopeo, Kevin De Bruyne: il belga ieri ha segnato contro i rossoneri ma solo su rigore e a culmine di una prova giudicata da molti come insufficiente.

Il duro attacco di Pierpaolo Marino a Kevin De Bruyne: "Il problema del Napoli si chiama De Bruyne. Il belga rende prevedibile il Napoli, pesta i piedi a McTominay e ne limita il rendimento. È un problema grosso, perché è anche convinto che stia dando un grande apporto. Il belga non solo non incide in campo, ma incide negativamente sui compagni. Segna i rigori? Anche Domizzi li segnava”.