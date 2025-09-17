Marino: "L'Udinese può sorprendere lottando per un posto in Europa"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.it, l'ex direttore sportivo dell'Udinese Pierpaolo Marino ha parlato così dei bianconeri, prossimi avversari del Milan: "Sorpresa del campionato? Metto l'Udinese.

Il Como non può essere considerata sorpresa per gli ingenti investimenti fatti, mentre l'Udinese in silenzio e con grandi cessioni ha costruito una rosa importante che Runjaic dovrà ora gestire bene. L'Udinese potrebbe sorprendere lottando per un posto in Europa. Uomo mercato? Solet è già stato uomo mercato, lo voleva l'Inter. Oltre che per lui, spendo parole per Atta che mi sembra un giocatore completo, di tecnica, di fisicità e di professionalità".