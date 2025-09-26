Marotta ammette: "Luka Modric oggi unico vero campione in Serie A"
Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta è intervenuto così in merito a diversi temi legati all'Inter e allo stadio, tra la delicata questione San Siro e il nuovo impianto insieme proprio al Milan. L'ex Juve però non si è soffermato solo su queste cose, ma ha parlato anche del campione rossonero Luka Modric.
Il centrocampista croato ex Real Madrid sta conquistando tutti con il suo calcio sublime e i complimenti arrivano anche da Beppe Marotta, presidente dell'Inter: "Oggi in Serie A abbiamo un giocatore che secondo me è un vero campione ovvero Luka Modric che però è arrivato a 40 anni". Non, è quindi, una sorpresa che la maglia del centrocampista croato sia largamente la più venduta del Milan, staccando nettamente Rafael Leao.
