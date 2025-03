Napoli, A.Paganin: "Recuperare Anguissa e Neres ti dà delle frecce da utilizzare"

Il Milan in questo weekend si ritroverà di fronte il Napoli, secondo in campionato e in piena lotta per lo scudetto contro l'Inter. I rossoneri inseguono il posto Champions League e prima della sosta sono reduci da una doppia vittoria consecutiva contro Lecce e Como a cui tentare di dare quella continuità che è mancata per tutta la stagione. Della squadra partenopea ne ha parlato sulle frequenze di TMW Radio durante Maracanà, l'ex calciatore Antonio Paganin. Le sue impressioni.

Napoli-Milan sfida pericolosa. Che modulo per Conte?

"Il dilemma tattico lo dipanerà Conte ma recuperare due come Anguissa e Neres ti dà delle frecce da utilizzare. Come ho visto il Napoli, preferisco il 4-3-3, perché abbina forza e qualità, ma anche velocità. Viene sacrificato Raspadori che è in forma, ma meglio avere tanti dilemmi che essere condizionati in negativo".