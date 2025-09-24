Napoli, Buongiorno verso il forfait contro il Milan. Ma Conte recupera Rrahmani
La presenza di Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli che lunedì ha dovuto lasciare il campo durante il match contro il Pisa per un problema muscolare, domenica sera contro il Milan a San Siro è praticamente da escludere. Come spiega La Gazzetta dello Sport, oggi il giocatore sosterrà gli esami strumentali per capire l'entità del suo infortunio, ma la sensazione è che sicuramente dovrà saltare la sfida contro i rossoneri.
Per domenica, però, il tecnico degli azzurri Antonio Conte dovrebbe recuperare Amir Rrahmani, difensore kosovaro che si era infortuna durante l'ultima sosta per le nazionali. Sarò quasi sicuramente lui a fare coppia con Juan Jesus al centro della difesa del Napoli che tra qualche giorno affronterà il Milan a San Siro.
