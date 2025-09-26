Napoli, con Conte numeri da record in trasferta: il dato

Siamo sempre più vicini alla partita di domenica sera che vedrà sfidarsi a San Siro Milan e Napoli. Una partita tra le due squadre più in forma del campionato con la favorita per la vittoria del titolo che dovrà dimostrare sul campo la sua forza, anche in un campo ostico lontano dal Maradona. I numeri della squadra di Conte in trasferta sono da incredibili: nelle ultime 21 trasferte sono solo 2 le sconfitte (con Como e Verona), 12 vittorie e 7 pareggi. Risultati che hanno fatto registrare il record per il minor numero di sconfitte esterne tra le squadre di Serie A nel 2024/2025 e nello scorso campionato. Se questo non bastasse per dimostrare la forza e le capacità di questa squadra, aggiungiamo che nelle ultime 12 trasferte a Milano contro i rossoneri, sono state 7 le vittorie, 3 i pareggi e solo 2 le sconfitte.

I dati sono ampiamente a favore degli azzurri che faranno di tutto per difendere questo primato ma che dall'altra parte troveranno un Milan e un Allegri agguerrito e pronto per giocarsi al meglio le sue carte.