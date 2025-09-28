Napoli, Manna: "Allegri persona di un livello umano alto. Gli auguro tutto il bene possibile, da domani"

Giovanni Manna ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Napoli. Queste le parole del DS dei partenopei:

Sei d’accordo con Conte quando dice che in questo mercato sono arrivati giocatori da far crescere?

“Sì, è assolutamente così. Abbiamo sempre detto di aver bisogno di allungare la qualità della rosa e le seconde linee. Sono arrivati nuovi calciatori, in due anni ne abbiamo cambiati un numero importante. La crescita del Napoli passa dalla crescita dei calciatori arrivati quest’anno: ci vuole solo pazienza, noi siamo fiduciosi. Non bisogna essere negativi se in qualche partita possono fare male, fa parte del percorso. Noi siamo qua per supportarli”.

Il Napoli è la squadra favorita secondo l’opinione generale…

“Ci siamo siamo conquistati lo scudetto sul campo, vogliamo difenderlo con lavoro e determinazione giorno per giorno. CI sono tante squadre forti ma noi pensiamo solo a noi stessi. Siamo consapevoli di avere una buona squadra per qualificarci in Champions. In Champions League poi i competitor sono di un livello più alto. In Italia il Milan sta dimostrando di essere una squadra forte anche grazie al lavoro del mister. Cercheremo di difendere lo scudetto”.

Su Allegri:

“L’ho visto prima, abbiamo chiacchierato un pochino. Siamo legati, è una persona di un livello umano alto. Gli auguro tutto il bene possibile da domani e che arrivino dietro di noi (ride, ndr). Gli faccio un in bocca al lupo a lui ed il suo staff, saranno un bell’avversario”.