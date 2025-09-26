Napoli, oggi allenamento al mattino: il report ufficiale

di Francesco Finulli

Si avvicina sempre di più il big match tra Milan e Napoli che chiuderà il programma della domenica della quinta giornata di Serie A. I rossoneri ospiteranno a San Siro, alle ore 20.45, i Campioni di Italia partenopei di mister Antonio Conte in quello che sarà un primo vero esame per la squadra allenata da Massimiliano Allegri reduce da quattro vittorie consecutive tra Serie A e Coppa Italia senza mai subire gol.

Oggi il Napoli si è allenato al mattino presso lo SSC Napoli Training Center di Castelvolturno, questo il report ufficiale pubblicato sul sito della squadra azzurra: "SSC Napoli Training Center- Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 20:45 contro il Milan a San Siro. Il gruppo ha svolto una seduta mattutina, effettuando un lavoro tecnico-tattico".

Ecco la squadra arbitrale per Milan-Napoli, al completo: 

Arbitro: CHIFFI
Assistenti: MELI-ALASSIO
IV uomo: MARINELLI
VAR: MARINI
AVAR: DOVERI

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI
Data: domenica 28 settembre 2025
Ora: 45
Stadio: San Siro, Milano
TV: DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it