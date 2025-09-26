Napoli, oggi allenamento al mattino: il report ufficiale
Si avvicina sempre di più il big match tra Milan e Napoli che chiuderà il programma della domenica della quinta giornata di Serie A. I rossoneri ospiteranno a San Siro, alle ore 20.45, i Campioni di Italia partenopei di mister Antonio Conte in quello che sarà un primo vero esame per la squadra allenata da Massimiliano Allegri reduce da quattro vittorie consecutive tra Serie A e Coppa Italia senza mai subire gol.
Oggi il Napoli si è allenato al mattino presso lo SSC Napoli Training Center di Castelvolturno, questo il report ufficiale pubblicato sul sito della squadra azzurra: "SSC Napoli Training Center- Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 20:45 contro il Milan a San Siro. Il gruppo ha svolto una seduta mattutina, effettuando un lavoro tecnico-tattico".
Ecco la squadra arbitrale per Milan-Napoli, al completo:
Arbitro: CHIFFI
Assistenti: MELI-ALASSIO
IV uomo: MARINELLI
VAR: MARINI
AVAR: DOVERI
DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI
Data: domenica 28 settembre 2025
Ora: 45
Stadio: San Siro, Milano
TV: DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan