Napoli, ufficiale il rinnovo di Politano: in azzurro per altri tre anni

Matteo Politano ha rinnovato il proprio contratto col Napoli fino al 2027. L'esterno, il cui contratto era in scadenza al termine di questa stagione, dopo una lunga trattativa ed i no all'Arabia Saudita (in particolar modo all'Al Shabab che anche in questo gennaio si era mosso per lui) si è così legato al club campione d'Italia per ulteriori 3 anni. Di seguito si riporta il comunicato ufficiale del club partenopeo.

"La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Matteo Politano fino al 30 giugno 2027", si legge nel breve comunicato della società partenopea. "Matteo resta con noi fino al 2027!", ha invece esultato sui propri canali social il presidente Aurelio De Laurentiis.