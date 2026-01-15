Nico Paz e Jesus Rodriguez in vetta a una speciale classifica: ecco quale
Tutto pronto per Como-Milan. Il Como è l'unica squadra a vantare almeno due giocatori con più di cinque assist forniti in questa Serie A: a quota sei passaggi vincenti sia Nico Paz (con sei gol segnati) che Jesús Rodríguez (che non è ancora andato a bersaglio nella massima competizione italiana).
COMO-MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE
16 Maignan
23 Tomori 46 Gabbia 5 De Winter
56 Saelemaekers 19 Fofana 19 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi
18 Nkunku 10 Leao
A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 27 Odogu, 24 Athekame, 2 Estupinan, 4 Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 9 Fullkrug.
Allenatore: Massimiliano Allegri
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida
Assistenti: Lo Cicero - Yoshikawa
IV Uomo: Pairetto
VAR: Doveri
AVAR: Di Paolo
DOVE VEDERE COMO-MILAN
Data: giovedì 15 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Giuseppe Sinigaglia di Como
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan