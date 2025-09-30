Oggi si gioca la Champions: la prossima avversaria del Milan in campo domani
Oggi si gioca la Champions League: dalle 18.45 di oggi pomeriggio fino a domani sera la due giorni dedicata alla massima competizione europea, con diverse italiane in campo tra cui la Juventus che sarà la prossima avversaria del Milan in campionato. Il big match si giocherà domenica sera, 5 ottobre, all'Allianz Stadium in occasione della sesta giornata di campionato. I bianconeri prima, come detto, saranno impegnati domani in trasferta contro il Villarreal in Champions: calcio di inizio alle ore 21.
Di seguito il programma della due giorni di Champions League:
MARTEDÌ 30/09
ore 18.45
Kairat (KAZ) - Real Madrid (SPA)
Atalanta (ITA) - Club Brugge (BEL)
ore 21
Olympique Marsiglia (FRA) - Ajax (OLA)
Inter (ITA) - Slavia Praga (CZE)
Chelsea (ING) - Benfica (POR)
Galatasaray (TUR) - Liverpool (ING)
Pafos (CYP) - Bayern Monaco (GER)
Bodo Glimt (NOR) - Tottenham (ING)
Atletico Madrid (SPA) - Eintracht Francoforte (GER)
MERCOLEDÌ 01/10
ore 18.45
Qarabag (AZE) - Copenhagen (DEN)
Union St. Gilloise (BEL) - Newcastle United (ING)
ore 21
Monaco (FRA) - Manchester City (ING)
Borussia Dortmund (GER) - Athletic Bilbao (SPA)
Napoli (ITA) - Sporting Club (POR)
Villarreal (SPA) - Juventus (ITA)
Arsenal (ING) - Olympiacos (GRE)
Barcellona (SPA) - PSG (FRA)
Bayer Leverkusen (GER) - PSV Eindhoven (OLA)
