Pioli verso il ritorno a San Siro: "Avrei voluto un altro momento per tornarci"

Nel giorno dell'anti vigilia di Milan-Fiorentina Stefano Pioli, l'ex di turno, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida in programma domenica sera a San Siro contro la formazione di Max Allegri. Di seguito alcuni estratti.

Quali sono le sensazioni del suo ritorno a San Siro?

"Avrei voluto un altro momento per tornare a San Siro ma adesso non sto pensando alle emozioni che inevitabilmente ci saranno. Sono concentrato sul nostro momento nonostante lì abbia vissuto emozioni bellissime".

Che partita si aspetta?

"La migliore possibile. Chi è rimasto qua si è allenato bene. Loro hanno qualità importanti, son forti nonostante le assenze. Mi aspetto la partita di una squadra che vuole fare la partita, che abbia la consapevolezza di potercela giocare. I risultati non lo dicono, ma per me stiamo crescendo".

Che ritorno si aspetta?

"Con i ragazzi ho condiviso un percorso importante. Sarà emozionante incontrarli, ma ci penserò dopo la partita. Prima devo preparare troppe cose. Quello che succederà domenica lo vivrò, ma non è una priorità. Farò 500 partite, il giorno dopo farò 60 anni, se c'è un Dio del calcio...(ride, ndr)".

Sul confronto con Allegri.

"Max è un grande allenatore e sta facendo un ottimo allenatore. Loro hanno giocatori forti, sono completi. Hanno giocatori di gamba e veloci. I numeri dicono tanto e hanno subito più di quello che dicono i numeri. Noi abbiamo preparato la partita tenendo conto di quelle situazioni che possono metterli in difficoltà".

Come si limita Modric?

"L'ho incontrai due anni fa in vacanza. Vederlo giocare a questa età con questa continuità dimostra quanto sia un campione. Cercheremo di limitarlo". -