Pisa, Gilardino: "Domani affrontiamo i primi della classe, nel calcio nulla è impossibile"

Domani sera il Pisa sarà impegnato a San Siro contro il Milan e in vista di questa partita il tecnico Alberto Gilardino ha dichiarato ai microfoni di sportmediaset.it: "Per scendere in campo domani sera a San Siro dovremo avere felicità sportiva ma anche grande orgoglio di giocare contro i primi della classe. Sappiamo della forza del Milan e dovremo avere grande umiltà in fase difensiva, ma anche consapevolezza quando avremo il possesso palla. Sappiamo contro chi giochiamo, ma nel calcio nulla è impossibile. Ho bisogno di tutti. Chi si metterà a disposizione e chi starà bene farà parte delle mie scelte.

Il Milan? Parliamo di una squadra che ha ritrovato grande compattezza difensiva e il merito è di Allegri. Ha esaltato le qualità dei singoli perché sa che i suoi giocatori possono fare la differenza, ha portato la sua mentalità in pochissimo tempo, è un punto di riferimento per tutti.

Il mio passato in rossonero? Il Milan è una parte bellissima della mia vita e della mia carriera, è normale che ritrovarli contro faccia un effetto particolare, ma è sempre piacere tornare in quello che, per me, è uno degli stadi più belli del mondo".

