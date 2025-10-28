Poche ore ad Atalanta-Milan: ecco i convocati nerazzurri

Oggi alle 13:30L'Avversario
di Andrea La Manna

Manca sempre meno al big match che si giocherà alla New Balance Arena di Bergamo tra Atalanta e Milan alle 20:45, una partita delicata per entrambe le squadre che vengono da due pareggi contro le due neopromosse Pisa e Cremonese. Se per le formazioni ufficiali dobbiamo aspettare ancora qualche ora, vediamo la lista dei convocati della squadra allenata da Juric. Squadra al completo per i nerazzurri tranne per le assenze lunghe di Bakker, che rientraerà a dicembre a causa della rottura del crociato e di Scalvini, che rientrerà a metà novembre a causa della lesione di primo gradi al flessore sinistro.

LA LISTA COMPLETA 

- Ahanor Honest (69)

- Bellanova Raul (16)

- Bernasconi Lorenzo (47)

- Brescianini Marco (44)

- Carnesecchi Marco (29)

- De Ketelaere Charles (17)

- de Roon Marten (15)

- Djimsiti Berat (19)

- Éderson (13)

- Hien Isak (4)

- Kolašinac Sead (23)

- Kossounou Odilon (3)

- Krstović Nikola (90)

- Lookman Ademola (11)

- Maldini Daniel (70)

- Musah Yunus (6)

- Obrić Relja (40)

- Pašalić Mario (8)

- Rossi Francesco (31)

- Samardžić Lazar (10)

- Scamacca Gianluca (9)

- Sportiello Marco (57)

- Sulemana Kamaldeen (7)

- Zalewski Nicola (59)

- Zappacosta Davide (77)