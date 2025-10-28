Poche ore ad Atalanta-Milan: ecco i convocati nerazzurri
Manca sempre meno al big match che si giocherà alla New Balance Arena di Bergamo tra Atalanta e Milan alle 20:45, una partita delicata per entrambe le squadre che vengono da due pareggi contro le due neopromosse Pisa e Cremonese. Se per le formazioni ufficiali dobbiamo aspettare ancora qualche ora, vediamo la lista dei convocati della squadra allenata da Juric. Squadra al completo per i nerazzurri tranne per le assenze lunghe di Bakker, che rientraerà a dicembre a causa della rottura del crociato e di Scalvini, che rientrerà a metà novembre a causa della lesione di primo gradi al flessore sinistro.
LA LISTA COMPLETA
- Ahanor Honest (69)
- Bellanova Raul (16)
- Bernasconi Lorenzo (47)
- Brescianini Marco (44)
- Carnesecchi Marco (29)
- De Ketelaere Charles (17)
- de Roon Marten (15)
- Djimsiti Berat (19)
- Éderson (13)
- Hien Isak (4)
- Kolašinac Sead (23)
- Kossounou Odilon (3)
- Krstović Nikola (90)
- Lookman Ademola (11)
- Maldini Daniel (70)
- Musah Yunus (6)
- Obrić Relja (40)
- Pašalić Mario (8)
- Rossi Francesco (31)
- Samardžić Lazar (10)
- Scamacca Gianluca (9)
- Sportiello Marco (57)
- Sulemana Kamaldeen (7)
- Zalewski Nicola (59)
- Zappacosta Davide (77)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan