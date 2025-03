Qui Inter, Mkhitaryan ci crede: "Capaci di arrivare in fondo a tutte le competizioni"

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport, parlando della prossima partita contro l'Udinese in campionato: "Non è mai stato facile giocare contro l'Udinese, né in casa, né in trasferta. È un avversario difficile, fisico, tatticamente bravo e sanno come difendere e attaccare. Faremo del nostro meglio".

Volete vincere tutto?

"Siamo capaci di arrivare in fondo a tutte le competizioni. Tutti noi sogniamo in grande, se lo stai facendo allora ci puoi arrivare. Non sarà facile, tutti vogliamo vincere, ma andando avanti piano, piano possiamo arrivare dove vogliamo".