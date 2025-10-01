Qui Juve, oggi gioca Perin con il Milan Di Gregorio: due in dubbio

vedi letture

Il Milan oggi riprende gli allenamenti e si prepara in vista del prossimo importante impegno, un altro big match dopo quello vinto contro il Napoli: domenica sera i rossoneri saranno ospiti a Torino della Juventus all'Allianz Stadium. Un altro esame molto importante per la formazione di Massimiliano Allegri, posto tra l'altro prima della seconda sosta stagionale per le Nazionali, dunque dal doppio valore considerando che poi quel risultato determinerà gli umori dei successivi 10 giorni.

D'altro canto oggi la Juventus gioca in Champions: i bianconeri alle 21 saranno di scena in Spagna e sfideranno il Villarreal. Una formazione bianconera che presenterà una sorpresa inattesa: in porta, secondo quanto riferisce Tuttosport, ci sarà Mattia Perin. Il titolare, fino a oggi, Michele Di Gregorio dovrebbe comunque scendere in campo contro i rossoneri nel weekend. Assenti dai convocati sia Gleison Bremer (ginocchio) che Kephrem Thuram (polpaccio): entrambi sono al lavoro per recuperare in vista di domenica.