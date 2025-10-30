Roma, Gasperini: "Andiamo a Milano per giocarci la partita: se vinciamo siamo primi sicuro"

vedi letture

La Roma ha vinto contro il Parma allo Stadio Olimpico con il risultato di 2-1, grazie alle reti di Hermoso e Dovbyk. I giallorossi con questi tre punti hanno risposto al Napoli con cui condividono il primo posto in classifica. Ora la squadra capitolina è chiamata alla trasferta di San Siro contro il Milan che si trova terzo a tre punti dal duo in vetta. Nel post gara di DAZN, Gian Piero Gasperini ha parlato della sfida che attende la squadra romana e in programma domenica sera alle 20.45.

Il campionato è lungo, ma gli obiettivi sono cambiati rispetto all'inizio della stagione?

"Sì, sono cambiati perché dovevamo fare l'allenamento domani pomeriggio, invece abbiamo anticipato domattina, poi facciamo venerdì mattina, sabato pomeriggio e domenica andiamo a Milano. Per giocarci la partita, se vinciamo siamo primi, sicuro, se no dobbiamo sperare anche negli altri".