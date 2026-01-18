Roma, si fermano Hermoso e Celik: rischiano di saltare il Milan
Per la Roma, in campo adesso contro il Torino non sembrano arrivare buone notizie. Infatti, tra i giallorossi sono da registrare gli infortuni di Hermoso (uscito al 22’ del primo tempo per un problema muscolare) e Celik, out nel riscaldamento pre partita. Una notizia di particolare rilevanza visto che domenica ci sarà proprio Roma-Milan.
SERIE A: IL PROGRAMMA DELLA 21^ GIORNATA
Pisa-Atalanta 1-1
Udinese-Inter 0-1
Napoli-Sassuolo 1-0
Cagliari-Juventus 1-0
Parma-Genoa 0-0
Bologna-Fiorentina 1-2
Torino-Roma ore 18.00
Milan-Lecce 20.45
Cremonese-Verona lunedì 19 gennaio 18.30
Lazio-Como 20.45
