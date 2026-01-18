Roma, si fermano Hermoso e Celik: rischiano di saltare il Milan

di Niccolò Crespi

Per la Roma, in campo adesso contro il Torino non sembrano arrivare buone notizie. Infatti, tra i giallorossi sono da registrare gli infortuni di Hermoso (uscito al 22’ del primo tempo per un problema muscolare) e Celik, out nel riscaldamento pre partita. Una notizia di particolare rilevanza visto che domenica ci sarà proprio Roma-Milan.

