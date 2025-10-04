Serie A, Inter a valanga sulla Cremonese: a San Siro finisce 4-1

Serie A, Inter a valanga sulla Cremonese: a San Siro finisce 4-1MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:11L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

L'Inter liquida la pratica Cremonese in modo netto e senza particolare fatica: alla squadra di Nicola non riesce la doppietta a San Siro dopo il sorprendete successo alla prima giornata contro il Milan di Max Allegri.

Nerazzurri in pieno controllo che segnano due volte per tempo: in gol Bonny, Lautaro, Dimarco e Barella. Per gli ospiti gol della bandiera al minuto 87 con il solito Bonazzoli.