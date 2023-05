Sky - Lavoro a parte per Vlahovic: in dubbio per il Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non arrivano buone notizie per Max Allegri a pochi giorni dalla sfida contro il Milan, in programma domenica alle 20.45. Infatti nella giornata di oggi, secondo quanto riportato da Sky, si è registrato un affaticamento al tendine sartorio per Dusan Vlahovic, che nell'allenamento di quest'oggi ha lavorato a parte. Il serbo è dunque in dubbio per la sfida ai rossoneri.