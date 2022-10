Torino, Lazaro dopo l'Udinese: "Ci godiamo questa vittoria, ma subito testa al Milan"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Intervistato da Torino Channel, l'esterno granata Valentino Lazaro commenta così il match vinto per 2-1 sul campo dell'Udinese: "È stata una partita tosta, sapevamo che loro sono una squadra forte soprattutto in casa e siamo molto contenti per questi tre punti. Bene così, nelle ultime settimane non abbiamo preso i punti che secondo me meritavamo. Questo è un buon momento. La concorrenza sugli esterni? Tutti vogliamo giocare sempre e lavoriamo sempre forte. Io sono contento di essere in campo, ma anche quando gioca un altro so che gli altri lavorano bene. Ora ce la godiamo ma da domani (oggi, ndr) prepariamo la partita contro il Milan, anche quella sarà dura".