Udinese, Bravo: "Voglio solo che la squadra vinca. Oggi è una bella partita, difficile, ma vogliamo vincere”

Iker Bravo, attaccante spagnolo dell’Udinese, ha parlato a DAZN nel pre partita della sfida di questa sera contro il Milan. Le sue parole: “Non so che è cambiato ma la mia mentalità è differente. Conosco meglio la Serie A, per me è un piacere aiutare la squadra con gol e assist. Voglio solo che la squadra vinca. Oggi è una bella partita, difficile, ma vogliamo vincere”.

La convocazione al Mondiale U20: “Erano 12 anni che la Spagna mancava. Per me è un’opportunità per mostrare il mio talento. È stata una decisione difficile perché voglio aiutare il mio club ma ho preso questa decisione (di andare al Mondiale, ndr)”.