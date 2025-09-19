Udinese, è già record: il dato dei ragazzi di Runjaic

Udinese, è già record: il dato dei ragazzi di RunjaicMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:10L'Avversario
di Federico Calabrese

Domani il Milan sarà di scena in Friuli per sfidare l'Udinese. Dopo tre giornate, i ragazzi di Runjaic hanno sette punti come nel 2024/25: è la prima volta nella storia che non vengono registrate sconfitte nei primi tre turni di due stagioni consecutive.

LA TERNA ARBITRALE

UDINESE – MILAN    Sabato 20/09 h. 20.45

DOVERI

CECCONI – SCATRAGLI

IV:     DI MARCO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     MARESCA