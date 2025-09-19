Udinese, è già record: il dato dei ragazzi di Runjaic

vedi letture

Domani il Milan sarà di scena in Friuli per sfidare l'Udinese. Dopo tre giornate, i ragazzi di Runjaic hanno sette punti come nel 2024/25: è la prima volta nella storia che non vengono registrate sconfitte nei primi tre turni di due stagioni consecutive.

LA TERNA ARBITRALE

UDINESE – MILAN Sabato 20/09 h. 20.45

DOVERI

CECCONI – SCATRAGLI

IV: DI MARCO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARESCA