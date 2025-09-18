Udinese in campo verso il Milan: due assenti per Runjaic

Udinese in campo verso il Milan: due assenti per RunjaicMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:28L'Avversario
di Federico Calabrese

La prossima avversaria del Milan sarà l'Udinese, che ieri è tornata ad allenarsi. Come raccolto da TuttoUdinese, presenti tutti i bianconeri, esclusi Sandi Lovric e Vakoun Bayo, entrambi infortunati nel corso degli impegni con le rispettive Nazionali delle scorse settimane. 

UDINESE-MILAN, LA TERNA ARBITRALE

UDINESE – MILAN    Sabato 20/09 h. 20.45

DOVERI

CECCONI – SCATRAGLI

IV:     DI MARCO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     MARESCA