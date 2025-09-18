Udinese in campo verso il Milan: due assenti per Runjaic

vedi letture

La prossima avversaria del Milan sarà l'Udinese, che ieri è tornata ad allenarsi. Come raccolto da TuttoUdinese, presenti tutti i bianconeri, esclusi Sandi Lovric e Vakoun Bayo, entrambi infortunati nel corso degli impegni con le rispettive Nazionali delle scorse settimane.

UDINESE-MILAN, LA TERNA ARBITRALE

UDINESE – MILAN Sabato 20/09 h. 20.45

DOVERI

CECCONI – SCATRAGLI

IV: DI MARCO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARESCA