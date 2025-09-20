Udinese, Inler a Sky: "Modulo? Dobbiamo essere compatti in mezzo al campo. Modric grande esempio"

Gokhan Inler, direttore sportivo ed ex calciatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 nel pre-gara della sfida dei bianconeri contro il Milan. Le sue parole.

Sulla formazione e il 4-4-2: “Oggi abbiamo cambiato con questo modulo che abbiamo preparato in ritiro, i ragazzi sanno come muoversi: dobbiamo essere compatti in mezzo al campo dove il Milan ha giocatori di qualità”

Su Modric e l’incontro nel 2007: “Ero giovane anche io, ha un anno meno di me: mi ricordo benissimo, avevamo vinto 2-0 e lui è entrato nel secondo tempo. Abbiamo giocato contro anche in Nazionale. Orgoglio vedere questi ragazzi giocare e Modric è un grande esempio per tutti”

Sulla partenza sprint anche quest’anno: “Non è solo preparazione atletica, stiamo lavorando anche mentalmente e fisicamente: il preparatore martella come è giusto che sia perché la Serie A è tanto fisica. Il mister sta preparando molto bene i ragazzi e stiamo anche guardando i numeri perché con questi fai degli step in avanti. Alla fine conta il campo e i ragazzi devono fare tutto il possibile”