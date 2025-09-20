Udinese, Kristensen gioiello dei friulani: è il giocatore che ha vinto il maggior numero di duelli aerei in campionato

Oggi alle 13:24L'Avversario
di Niccolò Crespi
fonte Dati Opta

Dopo la vittoria di domenica scorsa in casa contro il Bologna, il Milan di Massimiliano Allegri andrà a Udine per giocare contro l'Udinese, anche lui reduce da un successo contro il Pisa nell'ultimo turno di Serie A. Dopo la bella e netta vittoria della scorsa stagione (0-4) il Milan dovrà di nuovo portare a casa tre punti preziosi per il proprio percorso. Oggi infattii è il giorno della sfida tra Udinese e Milan. Una gara da non sottovalutare e che come detto anche dallo stesso Allegri sarà fondamentale per poter dare continuità al percorso rossonero in queste prime gare di Serie A.

Numeri e dati

Il Milan è la squadra che ha colpito più legni in questo avvio di stagione nei maggiori cinque campionati europei: ben sei in tre match, di cui tre presi da Santiago Giménez (altro record).

Thomas Kristensen è sia il giocatore che ha vinto il maggior numero di duelli aerei (19) sia quello che ha registrato più respinte difensive (34) in questo avvio di campionato di Serie A.