Udinese, la doppia Z di Runjaic: il punto su Zanoli e Zaniolo in vista del Milan

Udinese, la doppia Z di Runjaic: il punto su Zanoli e Zaniolo in vista del MilanMilanNews.it
Oggi alle 10:24L'Avversario
di Federico Calabrese

Stasera il Milan farà visita all'Udinese per uno degli anticipi della quarta giornata di Serie A. L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto anche sui bianconeri di Kosta Runjaic, con il tecnico che potrebbe schierare Alessandro Zanoli e Nicolò Zaniolo.

"C’è molta attesa, infatti, per la doppia Z dell’ultima giornata di mercato, Zanoli e Zaniolo. Il primo si contende il posto con Ehizibue sulla corsia di destra del centrocampo a cinque, il fantasista ha bisogno di giocare per ritrovare ritmo e condizione", si legge sul quotidiano.