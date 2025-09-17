Udinese, Runjaic in conferenza venerdì alle ore 12

Il Milan è chiamato questo weekend a una delle trasferte più complicate storicamente per il club rossonero: quella sul campo di Udine. Sabato sera i rossoneri incroceranno l'Udinese al Bluenergy Stadium e si troveranno di fronte una delle squadre ancora imbattute in campionato e che ha subito solamente 2 gol in tre partite, togliendosi anche lo sfizio di vincere a San Siro contro l'Inter in rimonta. Come riporta il sito del club bianconero, in vista della partita contro il Milan, il tecnico Kosta Runjaic parlerà in conferenza stampa venerdì 19 alle ore 12.

Di seguito la nota ufficiale del club friulano sul proprio sito ufficiale: "Mister Kosta Runjaic incontrerà i giornalisti venerdì alle 12.00 presso la sala stampa del Bluenergy Stadium per presentare Udinese-Milan. Per la stampa sarà aperto l'ingresso Uffici dello stadio. La conferenza sarà trasmessa in diretta su TV 12". La partita verrà disputata il giorno dopo alle ore 20.45.