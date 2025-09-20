Udinese, Runjaić: "Oggi abbiamo avuto troppo timore del Milan"

Kosta Runjaić ha parlato a DAZN al termine di Udinese-Milan 0-3. Le sue dichiarazioni dopo la sconfitta:

Come mai così tante chance concesse al Milan?

“Abbiamo fatto errori in fase di possesso che hanno concesso vantaggi al Milan. Il momento chiave è stato il secondo gol preso ad inizio secondo tempo, da lì non siamo riusciti più a raddrizzare la partita”.

Contro l’Inter siete stati un’altra squadra…

“Oggi abbiamo avuto troppo timore del Milan, i singoli non hanno avuto la giusta qualità. Il Milan ad oggi comunque sembra la miglior squadra per applicazione e disciplina in questo inizio di campionato. Contro una squadra così si può anche perdere una partita. Abbiamo tanti giocatori nuovi che hanno bisogno di tempo per essere integrati nel sistema. Oggi siamo partiti col 4-4-2 ma non è una questione di modulo, ma di approccio”.