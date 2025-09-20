Udinese, Runjaic sul Milan: "Ansioso di vedere come la squadra affronterà questa sfida"

Stasera il Milan affronterà l'Udinese in uno degli anticipi della quarta giornata di Serie A. I bianconeri, dopo un buon inizio, vogliono continuare a sorprendere.

Lo sa bene l'allenatore dei friulani, Kosta Runjaic, che in conferenza stampa ha parlato dei rossoneri. Questo un estratto delle sue dichiarazioni riprese dall'edizione odierna di Tuttosport: "Sono una squadra stabile, che gioca in modo disciplinato, con un allenatore di grande esperienza e giocatori di grande qualità come Modric, campione che si è integrato molto bene ed è il metronomo del centrocampo. Sarà un match difficile per noi, ma sono ansioso di vedere come la squadra affronterà questa sfida".