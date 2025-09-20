Udinese, Runjaic sul Milan: "Ansioso di vedere come la squadra affronterà questa sfida"
MilanNews.it
Stasera il Milan affronterà l'Udinese in uno degli anticipi della quarta giornata di Serie A. I bianconeri, dopo un buon inizio, vogliono continuare a sorprendere.
Lo sa bene l'allenatore dei friulani, Kosta Runjaic, che in conferenza stampa ha parlato dei rossoneri. Questo un estratto delle sue dichiarazioni riprese dall'edizione odierna di Tuttosport: "Sono una squadra stabile, che gioca in modo disciplinato, con un allenatore di grande esperienza e giocatori di grande qualità come Modric, campione che si è integrato molto bene ed è il metronomo del centrocampo. Sarà un match difficile per noi, ma sono ansioso di vedere come la squadra affronterà questa sfida".
Pubblicità
L'Avversario
Le più lette
3 Cuomo su Ricci: "Mi sembra sia uno di quelli che si renda conto di cosa sia il Milan e di cosa rappresenta in Italia e all'estero”
4 Ganz racconta il suo trasferimento al Milan: "Su di me anche il Lecce, ma decisi di andare al Milan perchè volevo godermi Milano"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Luca SerafiniEppure il segreto è in difesa... Al Var dialoghi da bar. Gimenez pensi a De Ketelaere. Le rinunce della Curva. A San Donato ci credono ancora. Per chi tifa Abatantuono?
Franco OrdineQuel pasticciaccio della telefonata. Al lavoro per riportare la Curva Sud. Galliani a San Siro non è una sorpresa
Carlo PellegattiLe praterie. Modric capo cordata. Galliani, il Mbappé dei dirigenti. L'invito di Infantino. La giacca di Allegri
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com