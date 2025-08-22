Ultras Lazio contestano la società: "Non ci lasciamo abbindolare"

Periodo difficile in casa Lazio, con gli ultras biancocelesti che contestano la società. Il tifo organizzato si fa sentire contro Lotito e mette tutto nero su bianco, in attesa della contestazione del 31 agosto, con un comunicato:

"Cari laziali, di fronte all'ennesimo atto d'amore della nostra tifoseria volto a tutelare solo ed esclusivamente la S.S. Lazio e non di certo gli interessi del suo gestore, ci ritroviamo a dover leggere sul comunicato della società che la rappresenta 'di un clima complesso che si è creato'.

Che vuol dire 'si è creato'?! Sbagliamo noi o questo comunicato lascia intendere che non c'è una responsabilità oggettiva di questo presidente e di questi dirigenti? Sbagliamo noi o questo comunicato lascia intendere che i 29.163 abbonati sono quella 'parte essenziale di tifo silenzioso che rappresenta la nostra famiglia', sbagliamo noi o questo è l'ennesimo tentativo di usare la passione che da sempre ci anima come schermo dei propri disastri?!

Noi non ci lasciamo abbindolare dall'inchiostro della menzogna o dai numeri dei tifosi virtuali che tanto piacciono a questa società, come promesso continueremo a manifestare civilmente il nostro dissenso non lasciando spazio a nessun fraintendimento. In occasione della prima partita casalinga della nostra (e non sua) amata Lazio, ci ritroveremo nella Piazza di Ponte Milvio per partire alle ore 19:30 tutti insieme in corteo verso lo stadio olimpico. Chi ha a cuore la Lazio e le sue sorti deve far sentire il proprio dissenso, la partecipazione di tutti è essenziale. Dimostriamo che i silenziosi stanno a casa e che alla Lazio ci pensano i laziali!".