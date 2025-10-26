Verso Atalanta-Milan, come arriva la Dea? Cinque pareggi nelle ultime sei partite per i bergamaschi

vedi letture

Martedì sera il Milan sarà ospite dell'Atalanta alla New Balance Arena di Bergamo. Una trasferta storicamente difficile, che sarà ancora più insidiosa a causa del momento delicato che sta vivendo Juric. La Dea infatti ha pareggiato ben 5 delle ultime 6 partite tra Serie A e Champions League, vincendone solo una. Percassi e D'Amico non sono ovviamente soddisfatti, così come Juric: martedì sarà una battaglia

ATALANTA, LE ULTIME SEI PARTITE

Juventus-Atalanta 1-1

Atalanta-Brugge 2-1

Atalanta-Como 1-1

Atalanta-Lazio 0-0

Atalanta-Slavia Praga 0-0

Cremonese-Atalanta 1-1