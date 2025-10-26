Verso Atalanta-Milan, come arriva la Dea? Cinque pareggi nelle ultime sei partite per i bergamaschi
Martedì sera il Milan sarà ospite dell'Atalanta alla New Balance Arena di Bergamo. Una trasferta storicamente difficile, che sarà ancora più insidiosa a causa del momento delicato che sta vivendo Juric. La Dea infatti ha pareggiato ben 5 delle ultime 6 partite tra Serie A e Champions League, vincendone solo una. Percassi e D'Amico non sono ovviamente soddisfatti, così come Juric: martedì sarà una battaglia
ATALANTA, LE ULTIME SEI PARTITE
Juventus-Atalanta 1-1
Atalanta-Brugge 2-1
Atalanta-Como 1-1
Atalanta-Lazio 0-0
Atalanta-Slavia Praga 0-0
Cremonese-Atalanta 1-1
Atalanta, Juric sul Milan: "Con Allegri è diventato una squadra solida e competitiva. Sarà una partita tostissima"
Milan-Como a Perth: siamo al 50 e 50. Gimenez e la sindrome di Crespo. Parliamo del fallo su Gabbia o no?di Pietro Mazzara
