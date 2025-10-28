Verso Atalanta-Milan, le condizioni di Kolasinac e Scamacca: Juric risponde così
MilanNews.it
Ivan Juric, in conferenza stampa, ha risposto così a una domanda sulle condizioni fisiche di Sead Kolasinac e Gianluca Scamacca, in vista di Atalanta-Milan: "Kolasinac posso anche convocarlo, ma non è pronto a giocare.
Sta crescendo, e non solo per qualità tecniche: è un leader. Scamacca? Vorrei buttarlo dentro subito, ma non funziona così: è stato fermo a lungo, poi altri 50 giorni. Serve un inserimento graduale, senza rischiare ricadute. Pazienza e processi corretti".
