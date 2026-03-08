Verso il Derby, la probabile formazione dell'Inter. Queste le scelte di Chivu

Verso il Derby, la probabile formazione dell'Inter. Queste le scelte di Chivu
Oggi alle 14:11L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

Questa la probabile formazione dell'Inter in vista del Derby di questa sera:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Bonny. A disp.: Martinez, Di Gennaro, Acerbi, de Vrij, Dumfries, Carlos Augusto, Darmian, Calhanoglu, Sucic, Frattesi. All. Cristian Chivu.

MILAN-INTER, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Doveri
Assistenti: Baccini - Berti
IV uomo: Marchetti
VAR: Abisso
AVAR: Di Bello

DOVE VEDERE MILAN-INTER
Data: domenica 8 marzo 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it