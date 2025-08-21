Verso Milan-Cremonese, i precedenti: i rossoneri non hanno mai perso in casa in A

Oggi alle 22:40L'Avversario
di Federico Calabrese

Tutto pronto per l'esordio del Milan di Massimiliano Allegri: la formazione rossonera esordirà con la Cremonese a San Siro. Curiosità: il Milan non ha mai perso contro la Cremonese in casa nella Serie A: in otto confronti ha ottenuto 7 vittorie e 1 pareggio.

LA TERNA ARBITRALE

Si riporta di seguito la designazione arbitrale per Milan-Cremonese, sfida valida per la prima giornata di Serie A in programma sabato 23 agosto alle 20:45 a San Siro:

ARBITRO: Collu
ASSISTENTI: Di Gioia - Mokhtar
IV UOMO: Bonacina
VAR: Doveri
AVAR: Ghersini