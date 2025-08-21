Verso Milan-Cremonese, il primo precedente fu avvolto dal caos: i rossoneri vinsero a tavolino
Tutto pronto per Milan-Cremonese, gara d'esordio per i rossoneri in A. Il primo precedente di Serie A tra le due squadre si giocò allo Stadio Giovanni Zini e venne avvolto dal caos: la partita (18 maggio 1930) fu sospesa al 57′ per disordini e risultò sospesa con un 2‑0 assegnato a tavolino al Milan. Anche il campo fu squalificato per una gara.
LA TERNA ARBITRALE
Si riporta di seguito la designazione arbitrale per Milan-Cremonese, sfida valida per la prima giornata di Serie A in programma sabato 23 agosto alle 20:45 a San Siro:
ARBITRO: Collu
ASSISTENTI: Di Gioia - Mokhtar
IV UOMO: Bonacina
VAR: Doveri
AVAR: Ghersini
