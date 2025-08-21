Verso Milan-Cremonese, Leao out: il portoghese poteva sbloccarsi, non ha mai segnato ai grigiorossi

In Milan-Cremonese non ci sarà Rafael Leão: sarebbe stata un'occasione per sbloccarsi per lui. Il portoghese ha dimostrato particolare efficacia contro le squadre neo-promosse, con 4 gol nelle ultime 5 partite giocate contro di esse. Tuttavia non ha mai segnato alla Cremonese in Serie A.

MILAN-CREMONESE, LA TERNA ARBITRALE

Si riporta di seguito la designazione arbitrale per Milan-Cremonese, sfida valida per la prima giornata di Serie A in programma sabato 23 agosto alle 20:45 a San Siro:

ARBITRO: Collu

ASSISTENTI: Di Gioia - Mokhtar

IV UOMO: Bonacina

VAR: Doveri

AVAR: Ghersini