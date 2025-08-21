Verso Milan-Cremonese, quella sfida del 1996 con gli addii di Tassotti e Donadoni

Tutto pronto per Milan-Cremonese, una sfida che negli anni è diventata spesso carica di significato. La sfida del 12 maggio 1996 non fu solo l’ultima stagionale per una Cremonese ormai retrocessa, ma anche una partita carica di simbolismo: fu infatti l’ultima gara della stagione in cui il Milan, sotto la guida di Fabio Capello, celebrò il titolo già conquistato. Fu anche l’addio a icone del club come Tassotti e Donadoni.

LA TERNA ARBITRALE DI MILAN-CREMONESE

Si riporta di seguito la designazione arbitrale per Milan-Cremonese, sfida valida per la prima giornata di Serie A in programma sabato 23 agosto alle 20:45 a San Siro:

ARBITRO: Collu

ASSISTENTI: Di Gioia - Mokhtar

IV UOMO: Bonacina

VAR: Doveri

AVAR: Ghersini