Verso Milan-Cremonese, quella sfida del 1996 con gli addii di Tassotti e Donadoni
Tutto pronto per Milan-Cremonese, una sfida che negli anni è diventata spesso carica di significato. La sfida del 12 maggio 1996 non fu solo l’ultima stagionale per una Cremonese ormai retrocessa, ma anche una partita carica di simbolismo: fu infatti l’ultima gara della stagione in cui il Milan, sotto la guida di Fabio Capello, celebrò il titolo già conquistato. Fu anche l’addio a icone del club come Tassotti e Donadoni.
LA TERNA ARBITRALE DI MILAN-CREMONESE
Si riporta di seguito la designazione arbitrale per Milan-Cremonese, sfida valida per la prima giornata di Serie A in programma sabato 23 agosto alle 20:45 a San Siro:
ARBITRO: Collu
ASSISTENTI: Di Gioia - Mokhtar
IV UOMO: Bonacina
VAR: Doveri
AVAR: Ghersini
1 Milan, per il CorSera all'agente di Gimenez è stato dato il mandato di portare offerte superiori ai 28 milioni
3 Milan-Boniface, la pazienza ha premiato i rossoneri: ad inizio mercato il Bayer Leverkusen chiedeva 50 milioni
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Krebs, dalla Germania: "Boniface una potenza, ma carattere particolare. Allegri l'allenatore giusto per lui"
Carlo PellegattiIl Teatro delle Vittorie. Hojlund: ancora gli stessi errori? Nome nuovo: Harder. 38 partite in trasferta
Antonio VitielloUna punta e un difensore forte! Grosso problema a San Siro. Quasi 200 milioni di cessioni
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
