Verso Milan-Cremonese, quella volta che i grigiorossi vinsero 4-1 a Milano

Verso Milan-Cremonese, quella volta che i grigiorossi vinsero 4-1 a MilanoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:20L'Avversario
di Federico Calabrese

Tutto pronto ormai per il debutto del Milan contro la Cremonese. Una simpatica curiosità che coincide anche con una delle vittorie più importanti della storia della Cremonese: i grigiorossi negli anni ’20 si dimostrarono un avversario ostico, riuscendo a vincere a Milano per 4‑1 il 4 ottobre 1925.

L'ARBITRO DELLA GARA

Si riporta di seguito la designazione arbitrale per Milan-Cremonese, sfida valida per la prima giornata di Serie A in programma sabato 23 agosto alle 20:45 a San Siro:

ARBITRO: Collu
ASSISTENTI: Di Gioia - Mokhtar
IV UOMO: Bonacina
VAR: Doveri
AVAR: Ghersini