Verso Milan-Juve, cauto ottimismo per il recupero di Vlahovic
Manca sempre meno al big match di domenica sera tra Milan e Juventus che si giocherà a Milano San Siro alle ore 20:45. Gara fondamentale per ambe le squadre per quanto riguarda la corsa Champions, con gli uomini di Spalletti che proveranno a tutti i costi a battere i rossoneri per raggiungerli a quota 66 punti in classifica e dunque superarli, visto che vincendo porterebbero lo scontro diretto dalla loro parte.
Come riporta la Gazzetta dello Sport, cresce l'ottimismo alla Continassa per la convocazione di Dusan Vlahovic domenica sera. Detto questo la cautela resta sempre massima considerati i precedenti degli ultimi mesi. Luciano Spalletti deciderà in extremis se convocare il numero 9 bianconero come una munizione d’emergenza per lo scontro diretto contro Massimiliano Allegri, avanti di soli tre punti in classifica.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan