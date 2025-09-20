Verso Milan-Lecce, salentini subito in campo questa mattina
Dopo la sconfitta casalinga di ieri sera contro il Cagliari, il Lecce questa mattina è tornato subito ad allenarsi in vista della sfida di martedì sera contro il Milan in Coppa Italia a San Siro. Di seguito il report che arriva direttamente dal club salentino:
"Giallorossi subito in campo questa mattina al Centro Sportivo di Martignano per un allenamento in vista della gara con il Milan. Per la sfida di martedì sera con i rossoneri, valevole per i sedicesimi della Coppa Italia Frecciarossa, mister Di Francesco dovrà fare a meno dello squalificato Banda. Alla seduta odierna Pierret si è allenato regolarmente in gruppo mentre ha proseguito il lavoro personalizzato Marchwiński. Assente Jean. Domani mattina è in programma una sessione di allenamento a Martignano".
