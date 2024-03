Verso Milan-Slavia Praga: i precedenti dei cechi in Italia

vedi letture

Nel corso della sua gloriosa storia europea il Milan non ha mai affrontato lo Slavia Praga, che si affaccerà dunque per la prima volta dalle parti della Milano rossonera in occasione dell'andata degli ottavi di finale di Europa League in programma questo giovedì sera a San Siro.

C'è da dire, comunque, che la compagine ceca ha una particolare familiarità con l'Italia, visto e considerato che ha sfidato in ben 30 occasioni club italiani (9 squadre diverse), ottenendo nel complessivo 10 vittorie, 5 pareggi e 15 sconfitte, l'ultima lo scorso ottobre contro la Roma durante la fase a gironi proprio di quest'Europa League.

In tutto questo, quella di giovedì sera non sarà la prima volta che lo Slavia Praga giocherà a San Siro. I cechi hanno infatti in più occasioni affrontato i cugini dell'Inter alla 'Scala del calcio', l'ultima volta nel 2019 per la prima giornata della fase a gironi della Champions League.