Verso Udinese-Milan, Bertotto: "Friuliani più forti della scorsa stagione"

Valerio Bertotto, ex Udinese, al Messaggero Veneto ha parlato così del club friulano, prossimo avversario del Milan: "Siamo solo all’inizio di una lunga camminata e quindi adesso non c’è proprio niente da gestire perché quando si comincia bene bisogna solo proseguire e lavorare in silenzio per crescere".

"Se questa Udinese è più forte di quella della scorsa stagione? Direi di sì. Ha degli elementi validi che possono dare fastidio e ha conservato il solito grande impatto fisico nonostante abbia perso Lucca. Soppesandola, può avere qualcosina in più in termini qualitativi, anche nell’attesa di Zaniolo. Per quanto riguarda il tecnico, è normale che alla seconda stagione debba aggiungere qualcosa, ma al momento ha dato continuità e sta mettendo bene la squadra in campo, perché l’Udinese è disegnata bene".