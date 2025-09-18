Verso Udinese-Milan, ecco da quando i friulani non battono in casa i rossoneri

Verso Udinese-Milan, ecco da quando i friulani non battono in casa i rossoneriMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:30L'Avversario
di Federico Calabrese

Dopo la vittoria contro il Bologna, il Milan torna in campo contro l’Udinese di Kosta Runjaic. I bianconeri vogliono ottenere la prima vittoria casalinga in campionato, mentre i rossoneri cercano continuità di risultati. I friulani non battono i rossoneri in casa dal 2023, quando si imposero con il risultato di 3-1.

LA TERNA ARBITRALE DI UDINESE-MILAN

UDINESE – MILAN    Sabato 20/09 h. 20.45

DOVERI

CECCONI – SCATRAGLI

IV:     DI MARCO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     MARESCA