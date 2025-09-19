Verso Udinese-Milan, nelle ultime 17 gare in Friuli sono avanti i bianconeri: il dato

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:28L'Avversario
di Federico Calabrese

Dopo la vittoria sul Bologna, il Milan scenderà in campo domani in casa dell'Udinese. Nell'ultima sfida in Friuli i rossoneri vinsero 4-0, sono 8 però, negli ultimi 17 incroci in Friuli, le vittorie dei bianconeri sul Milan.

LA TERNA ARBITRALE

UDINESE – MILAN    Sabato 20/09 h. 20.45

DOVERI

CECCONI – SCATRAGLI

IV:     DI MARCO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     MARESCA