Verso Udinese-Milan, per i friulani allenamento a porte aperte con 300 tifosi

In vista di Udinese-Milan di sabato sera, i bianconeri oggi hanno svolto una sessione di allenamento a porte aperte. Grande risposta dei tifosi, accorsi in più di 300 al Centro Sportivo Bruseschi. Questo il report pubblicato dalla società friulana sul proprio sito:

"Non è mancato il supporto dei tifosi bianconeri anche in occasione del terzo allenamento a porte aperte della stagione. Al Centro Sportivo Bruseschi sono stati oltre 300 i fan che hanno fatto sentire il loro calore alla squadra, che si sta preparando per l'importante sfida di sabato contro il Milan.



L'allenamento si è aperto, tra gli applausi dei tifosi, con una prima parte senza palla, per poi proseguire con le consuete partitelle con diversi formati di porte e campo. Al termine della seduta, l'abbraccio dei cuori bianconeri ai ragazzi di Runjaic: foto, autografi e tanti sorrisi, per chiudere un appuntamento che sta diventando una piacevole abitudine per tutti".